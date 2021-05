Covid-19, nuova impennata: 137 casi a Latina e provincia. Il bollettino del 15 maggio

LATINA – Sono 137 i nuovi casi di covid registrati a Latina e provincia. E’ stato pubblicato da poco il bollettino della Asl di Latina che ufficializza una risalita dei contagi dopo alcuni giorni di netta discesa. Nessun decesso al Goretti è un solo ricovero. Proprio grazie alla riduzione sensibile della pressione sull’ospedale di Latina sono stati chiusi alcuni reparti covid ai piani superiori.

DOVE – Dando uno sguardo ai casi ne sono emersi 7 ad Aprilia, a Campodimele 6, Castelforte 1, Cisterna di Latina 5, Cori 3, Fondi 16, Formia 17, Gaeta 3, Itri 2, Latina 13, Lenola 3, Maenza 3, Minturno 7, Monte San Biagio 1, Norma 1, Pontinia 7, Sabaudia 16, Santi Cosma e Damiano 4, Sermoneta 1, Sezze 4, Sonnino 1, Sperlonga 1, Terracina 15.

VACCINAZIONI – Cominciate le prenotazioni per la classe di età 52-53 anni e per la prima volta a Latina è possibile prenotare il centro Ex Rossi Sud a Latina che sarà aperto da lunedì con il vaccino Pfizer. Superate nel Lazio le 50mila dosi giornaliere, a Latina ieri sono state 3970.

Da stasera alle 19, al termine delle prenotazioni ordinare, a Latina e Formia, l’Open day Astra Zeneca con 500 vaccini per gli over 40 che si sono prenotati.