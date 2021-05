Latina, Open Day vaccini, non fake news, ma errore di comunicazione

LATINA – Non era una fake news – come sostenuto dalla Regione Lazio in un primo momento – ma come meglio specificato dalla ASL di Latina, la notizia dell’Open Day delle vaccinazioni COVID-19 a Formia e Latina con il siero AstraZeneca nei giorni 8 e 9 maggio, era stata diffusa per un non meglio specificato “errore di comunicazione dal momento che il progetto è ancora in fase di elaborazione e tuttora al vaglio della Direzione”. A Rieti però l’iniziativa si è tenuta regolarmente con tanto di visita dell’assessore regionale alla sanità. Si stanno insomma studiando le modalità per rendere l’accesso di chi vuole essere vaccinato, più sicuro possibile evitando assembramenti e code, magari con una prenotazione specifica.

I NUMERI DEL COVID – Si ridimensionano i numeri del covid nel Lazio. Sono passati da oltre 52 mila del 10 aprile ai 37mila di oggi, i positivi attivi sul territorio della Regione Lazio (con un picco di 55mila). Esattamente un mese i deceduti per il covid erano stati 7014 contro gli attuali 7877. Trecentomila i casi esaminati da inizio pandemia contro i 340mila di oggi.

Il bollettino della Asl di Latina di domenica 9 maggio riporta 88 nuovi casi. Sul fronte vaccini vengono superate nel Lazio le 2 milioni 300 mila dosi somministrate, di cui 161291 in provincia di Latina.