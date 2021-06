Covid, solo 3 nuovi positivi nella Asl di Latina, l’ultima volta era stato a settembre

LATINA – Solo tre nuovi casi positivi a Latina e provincia, non accadeva da settembre scorso. Un bollettino che racconta come la diffusione del virus sia marginale ed episodica. I casi sono emersi a Fondi, Aprilia e Minturno. Non si è verificato alcun decesso e ci sono stati 2 ricoveri e 146 guarigioni.

Incidenza e Rt sono ormai da zona bianca nel Lazio. Lo ha affermato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nell’annunciare i dati odierni sui contagi da Coronavirus. Ce ne sono stati 197, si sono verificati 9 decessi e sono stati registrati 1106 guariti. Diminuiti di 46 unità i ricoveri, ora 747, e di 6 unità le terapie intensive, ora 128.

Prosegue la campagna vaccinale e in provincia di Latina sono state raggiunte le 257mila dosi somministrate. Con l’apertura del centro presso l’azienda Abbvie dove si vuole arrivare a 700 dosi al giorno, è stato chiuso il centro vaccinale istituito presso la Casa della Salute di Via Giustiniano. Anche a Formia sarà aperto il nuovo hub nella sala Ulisse del Centro Commerciale Itaca e contemporaneamente sarà chiusa l’attuale sede Pfizer di Gianola. In entrambe le città però operano anche altre strutture private accreditate che si sono organizzate: San Michele Hospital, Villa Silvana e Casa di Cura Città di Aprilia, a Formia la Casa del Sole.

Da domani (domenica 6 giugno) sul portale prenotavaccino covid il via alle prenotazioni per le nuove fasce di età a partire dai 29-25 anni.

Su salutelazio.it è stato anche pubblicato il calendario delle date di richiamo per chi ha partecipato agli Open Day Astrazeneca. Le somministrazioni verranno garantite nello stesso punto di vaccinazione e allo stesso orario in cui si è ricevuta la prima dose. I partecipanti al primo appuntamento, il 15 e 16 maggio, dovranno ripresentarsi il 31 luglio ed il primo agosto. Nei giorni successivi, ma sempre entro agosto, le date riservate agli altri open day.