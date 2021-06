Prevenire le malattie della vista, Regione e Uic Lazio nelle case di riposo

LATINA – Arriverà anche a Latina nelle case di riposo e nei centri anziani l’iniziativa della Regione Lazio, realizzata in collaborazione con l’Unione Ciechi e Ipovedenti a partire dal 1 giugno, di un progetto di screening degli anziani che si svolgerà nelle diverse strutture per la terza età del Lazio con 28 iniziative di check up di prevenzione delle malattie oculari e dimostrazione di piccoli ausili utili al miglioramento dell’autonomia quotidiana per chi vede male. Presbiopia, cataratta, degenerazione maculare legata all’età, glaucoma sono alcuni e dei e più frequenti problemi che possono essere identificati da un professionista durante una visita di controllo, permettendo al paziente, quando possibile, di correggerli.

Destinatari dell’intervento, che si concluderà il prossimo 31 gennaio 2022, sono cittadini residenti nella Regione Lazio di età uguale o superiore a 65 anni che si trovano in case di riposo, case famiglia, centri anziani o di aggregazione.