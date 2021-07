Gli Azzurri del Volley a Cisterna prima della partenza per le Olimpiadi di Tokyo

CISTERNA – Arriva a Cisterna la nazionale maschile di volley che sarà impegnata in due incontri amichevoli con l’Argentina prima della partenza per i Giochi Olimpici di Tokyo. Gli azzurri di Gianlorenzo Blengini affronteranno i sudamericani sabato 10 e domenica 11 luglio a Cisterna di Latina presso il Palasport di via delle Province, rispettivamente, alle ore 20.30 e alle ore 18. Il primo incontro sarà trasmesso in diretta da Rai Sport. Un grandissimo evento sportivo per la provincia di Latina E la società sportiva Top Volley, in convenzione con una farmacia locale, ha previsto l’effettuazione di test antigenici per la ricerca del Covid, gratuiti, per chi vorrà assistere in presenza ai due incontri se non in possesso di Green-Pass.

Gli orari sono sabato dalle 15:00 alle 19:00 e domenica dalle 14:00 alle 16:30 presentandosi con largo anticipo e muniti di biglietto d’ingresso e documento d’identità.