Monopattino elettrico in mare al Lido di Latina

LATINA – Un monopattino elettrico del servizio attivato dal Comune di Latina con Helbiz, questa mattina era fra gli scogli a Capoportiere, gettato in mare probabilmente dall’alto in un gesto vandalico quanto incomprensibile. Ne avevamo già visti nel cassonetto della spazzatura e in una fontana pubblica. Ha senso utilizzare un servizio e danneggiarlo allo stesso tempo? Fra l’altro non è un gioco stupido, è un reato.