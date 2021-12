La Top Volley Cisterna si prepara a ricevere Modena

CISTERNA DI LATINA – La Top Volley Cisterna torna in campo domenica 5 dicembre per la decima giornata del campionato di SuperLega Credem Banca. Alle 18 in via delle Provincie, la sfida è contro la Leo Shoes PerkinElmer Modena, match in diretta sulla piattaforma volleyballworld.tv. I ragazzi di coach Soli sono pronti a riscattare lo stop casalingo di domenica scorsa con la Lube.

“Contro Civitanova volevamo portare a casa almeno uno dei primi due set. Abbiamo messo in campo una prestazione discreta – evidenzia Fabio Soli allenatore della Top Volley Cisterna – purtroppo non siamo riusciti a capitalizzare numerose occasioni, che ci siamo procurati di contrattacco e questo con squadre del livello di Civitanova purtroppo a fine set lo paghi. Facciamo fatica ad essere precisi negli ultimi due tocchi e questo sicuramente sarà oggetto di lavoro quotidiano nei prossimi allenamenti”.

Anche contro i Campioni d’Italia i pontini hanno dimostrato di tener testa a squadre di alto livello. Servirà ancora il sostegno del pubblico delle grandi occasioni, un’arma in più per contrastare gli avversari. Coach Soli è già orientato alla partita contro Modena e ha ben focalizzato l’obiettivo.

“Nel prossimo fine settimana abbiamo un’altra occasione contro una squadra, Modena, in salute e molto forte. Spero e sono convinto, memore anche dell’esperienza di domenica scorsa, che riusciremo a fare qualcosa di più. Dobbiamo giocarcela punto a punto, così da arrivare in fondo ai set alla pari, per capitalizzare al meglio tutte le occasioni. Vogliamo a tutti i costi muovere la classifica. È chiaro – conclude Fabio Soli – che contro squadre di primissimo livello non è semplice, però siamo fiduciosi, che con un ulteriore step, dato dal lavoro settimanale, riusciremo a migliorarci ed essere un po’ più concreti già nel match contro Modena”.

I tickets saranno a disposizione su vivaticket.com e presso la biglietteria del Palasport di Cisterna da mercoledì a sabato dalle 15.30 alle 18.30 e domenica dalle 10 fino ad inizio gara. Il costo del biglietto è di 10 euro.