A Latina le farmacie aderiscono ai voucher sociali del Comune. Ecco chi li accetta

LATINA – Anche quest’anno Federfarma Latina ha aderito formalmente all’iniziativa dei voucher sociali del Comune di Latina. L’ufficialità arriva dopo l’ incontro che si è svolto questa mattina in Comune tra il Sindaco di Latina Damiano Coletta, Presidente e Segretario di Federfarma Latina, Salvatore Farina e Amelia Fontana, e il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti, Roberto Pennacchio.

Nelle farmacie aderenti sarà dunque possibile acquistare farmaci utilizzando i voucher sociali erogati dall’Ente Comune.

I termini per inviare richiesta per ottenere i voucher scadono domani, 14 gennaio 2022.

Aderiscono le seguenti farmacie:

 Farmacia Calabresi – Via Romagnoli 34/38

 Farmacia Cassandra – Via Conti d’Anagni 14/16 – Borgo Faiti

 Farmacia Comunale Latina – Viale Kennedy 42

 Farmacia del Borgo – Via del Crocefisso 113 – Borgo Santa Maria

 Farmacia Farina – Viale XVIII Dicembre angolo Via Carturan

 Farmacia Fontana – Via E. Filiberto 55

 Farmacia Latina Est – Via Don Torello 13

 Farmacia Maggiacomo – Via Acque Alte 100 – Borgo Podgora

 Farmacia Marconi – Viale Marconi 27

 Farmacia Morbella – Via Milano 10

 Farmacia Pantanaccio – Via Pantanaccio 35/37

 Farmacia Papagno – Via Paganini 29

 Farmacia Piave – Via Piave 99/101- Borgo Piave

 Farmacia Salvagni – Via dell’Agora 58

 Farmacia Travagliati – Viale dello Statuto 3/9