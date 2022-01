Covid, 1561 casi e due decessi a Latina e provincia

LATINA – Sono 1561 i nuovi casi di covid a Latina e provincia su un totale di 8200 tamponi per un tasso di positività che resta intorno al 20%. A questi si aggiungono 92 positività riscontrate sul territorio, ma che riguardano pazienti non residenti, per un totale di 1653 casi emersi in 24 ore. I numeri continuano ad essere pesanti e la curva in salita, mentre gli esperti ritengono che si stia avvicinando anche per la provincia di Latina il picco pandemico.

RICOVERI – Ben 11 i pazienti sono stati ricoverati all’ospedale di Latina nelle ultime 24 ore, altri tre pazienti sono stati trasferiti a Roma per un totale giornaliero di 14 ricoverati. Al Goretti, sotto pressione da settimane, la Asl ha effettuato una ulteriore riconversione che ha avuto come effetto la chiusura degli ambulatori di neurologia.

DECESSI – Due i decessi registrati nelle scorse 24 ore e notificati con il bollettino di oggi della Asl di Latina, per un totale da inizio pandemia a oggi di 731 pazienti morti.

E’ salito a oltre 30mila il numero degli attualmente positivi, mentre 32500 sono in sorveglianza come contatti stretti.

NEI COMUNI – Un marcato ulteriore aumento dei casi di covid si registra ad Aprilia, oggi vicinissima ai numeri di Latina: 326 casi diagnosticati nel capoluogo, 315 ad Aprilia. Seguono i 128 casi di Terracina, ancora in rialzo anche Fondi con 101 casi (mai a tre cifre) e 98 a Formia.