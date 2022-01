Covid, 516 casi e nessun decesso a Latina e provincia: positività al 20%

LATINA – Sono 516 i nuovi positivi a Latina e provincia emersi da circa 2500 tamponi (rispetto ai 1236 su 6600 tamponi dell’ultimo bollettino ) per un tasso di positività che sale ancora ed è ora al 20% circa. Numeri inferiori alla media perché riferiti al fine settimana quando tradizionalmente rallenta l’attività di screening.

Non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore e sono 7 i nuovi ricoveri di pazienti gravi, e di questi quattro al Goretti e tre trasferiti.

Gli attuali positivi attivi sul territorio provinciale di Latina sono ora 24533, come già evidenziato in molti casi si trovano in isolamento domiciliare perché asintomatici o con sintomi lievi.

NEI COMUNI – Oggi solo Latina presenta un dato a tre cifre, 180 nuovi contagi che sono più di un terzo del totale, seguita da Aprilia con 57, Fondi con 44 e Sezze con 34.

A Bassiano 3, Campodimele 1, Castelforte 6, Cisterna di Latina 12, Cori 9, Formia 21, Gaeta 17, Itri 7, Lenola 6, Maenza 1, Minturno 10, Monte San Biagio 4, Pontinia 8, Ponza 1, Priverno 13, Roccagorga 1, Roccasecca dei Volsci 1, Sabaudia 27, San Felice Circeo 6, Santi Cosma e Damiano 7, Sermoneta 8, Sonnino 4, Sperlonga 3, Spigno Saturnia 1, Terracina 24.

VACCINAZIONI – Anche le vaccinazioni mostrano un numero più basso rispetto al giorno precedente, ma solo perché riferite alla domenica quando l’attività è leggermente rallentata. nelle ultime 24 ore sono state 4359 di cui 681 prime dosi, 605 seconde e 3073 booster. Per il terzo giorno consecutivo si conferma l’aumento delle prime dosi che fa ben sperare in un ampliamento progressivo della percentuale di popolazione locale vaccinata.