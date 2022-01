Donne in gravidanza, un open day dedicato a Latina e Formia

LATINA – Si avvicina l’open Day per incentivare le donne in dolce attesa a fare il vaccino contro il covid. Come annunciato dalla Regione Lazio la scorsa settimana, dopo il drammatico caso della 28enne di Aprilia deceduta per covid in gravidanza perché senza vaccinazione, nella giornata di mercoledì 2 febbraio si terrà l’Open Day Vaccino Covid-19 riservato alle donne in gravidanza dalla 12esima settimana in poi.

Saranno disponibili 100 dosi di vaccino Moderna sia presso la sede di Latina Ex Rossi Sud che presso la sede di Formia al Centro Commerciale Itaca.

L’accesso diretto sarà consentito dalle ore 08.00 alle 20.00. E’ necessario presentarsi con la tessera sanitaria.