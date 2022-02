Latina, sradicata la celebre panchina di Tiziano Ferro ai Giardinetti

LATINA – La panchina di Tiziano Ferro che si trova in uno dei viali degli storici Giardinetti di Latina, quella su cui l’artista giovanissimo ormai più di venti anni fa ha scritto il suo primo successo, Perdono, è stata sradicata. Un atto di vandalismo che risulta ancora più fastidioso dal momento che si tratta di un vero e proprio cimelio. Romanticamente, è il luogo che ha ispirato un celebre pezzo di musica pop, dando il via alla carriera di un personaggio che ha portato nel mondo anche il nome di Latina.

Oggi, quella panchina, non c’è più, sparita. Dal Comune fanno sapere che, dopo aver ricevuto una segnalazione, il Servizio Decoro urbano ha svolto un sopralluogo e ha deciso di metterla al sicuro, in un deposito, in attesa di poterla cementare nuovamente, nel posto dove è sempre stata.

La panchina di cui parliamo, dove i fan nel tempo hanno aggiunto frasi e pezzi di canzoni, è stata anche raccontata nel documentario “Ferro” prodotto da Amazon Prime.