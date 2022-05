Al Marconi crolla una porzione di soffitto in una delle aule ricavate nella palestra

LATINA – Spavento al Liceo Tecnologico Marconi di Latina dove il soffitto in cartongesso di una delle classi ricavate dalla palestra è crollato mentre i ragazzi erano a lezione. E’ accaduto poco fa nella scuola popolosissima dove durante la pandemia si era sacrificata l’area dedicata allo sport al piano terra e sul parquet erano stai tirati su i tramezzi necessari per perimetrare nuove aule. Oggi, per ragioni da accertare, mentre i ragazzi erano a lezione, improvvisamente nella 3B si è verificato il crollo e il conseguente fuggi-fuggi di studenti.

Sul posto è arrivata anche l’ambulanza per controllare gli studenti colpiti dai pannelli caduti dal soffitto, ma nessuno sarebbe rimasto ferito in maniera seria.