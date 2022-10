La Consulta degli Studenti di Latina lancia il progetto di Formazione alla Rappresentanza

LATINA – La Consulta degli Studenti di Latina si è riunita in assemblea plenaria e ha lanciato il progetto di Formazione alla Rappresentanza Studentesca. La prima riunione dell’organismo si è tenuta ieri nell’auditorium del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina alla presenza di molti ragazzi provenienti da numerose scuole superiori della provincia, organizzata e con la collaborazione della professoressa Cochi, docente referente della CPS per l’USP di Latina.

“L’incontro – spiegano in una nota – è stata l’occasione per illustrare il funzionamento dell’organismo della Consulta e dei meccanismi della rappresentanza, un mondo troppo spesso poco conosciuto nei suoi tempi e nelle sue modalità attuative. Attraverso la visione di alcune slide e la proiezione di un breve video inedito”. Così, i ragazzi della Consulta si sono presentati agli studenti, spiegando nel dettaglio ruoli e compiti.

La Dirigente Scolastica del Liceo Dante Alighieri, Prof.ssa Antonietta De Luca, ha condiviso con i ragazzi una riflessione sui concetti di democrazia e di rappresentanza. I presenti hanno poi ricevuto delle schede informative-riepilogative dei temi trattati: “Speriamo – aggiungono dalla Consulta – che possano servire come approfondimento per chiunque sia interessato”.

“È in occasioni come queste -afferma il presidente Alessio Ludovisi- che abbiamo modo di riscoprire il valore intrinseco del ruolo che ricopriamo, un compito spesso oneroso, non facile, ma in grado di regalare grandi soddisfazioni. Attraverso la collaborazione e il dialogo, tutto si può affrontare se vissuto insieme”.

I lavori della Consulta proseguiranno con numerosi progetti e incontri istituzionali.