Funerale laico al palasport di Sabaudia per Emanuele Molena

SABAUDIA – Una cerimonia laica accompagnerà l’ultimo saluto a Emanuele Molena, il carabiniere forestale e maratoneta esperto che si è tolto la vita lunedì pomeriggio a Sabaudia con la pistola d’ordinanza dopo aver indossato la vecchia divisa. Molena aveva 45 anni, una moglie, due figli, era una persona apparentemente solare e disponibile, e nulla lasciava presagire quello che è accaduto, circostanze che rendono il fatto ancora più tragico. All’impegno in famiglia e sul lavoro affiancava quello in ambito sportivo, anche come organizzatore della Circeo Run, e attività sociali, così lo ricordano i tanti sconvolti dal gesto.

Il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Latina non ha ritenuto necessaria l’autopsia sul corpo del militare, non ci sono quindi dubbi su come e perché Molena sia morto. Il forestale porterà probabilmente con sé le motivazioni del suicidio al quale ha voluto dare un valore simbolico, tornando ad indossare la vecchia divisa, quella del Corpo Forestale dello Stato, e scegliendo come luogo in cui lasciare la vita il monumento della Scuola Forestale.

Una volta che la salma è stata messa a disposizione della famiglia, è stato fissato il rito funebre in forma civile che si terrà alle 15 di giovedì 12 ottobre al palazzetto di via Conte Verde. Saranno tantissimi per l’ultimo abbraccio.