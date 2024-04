Sermoneta, prende la scossa appoggiandosi a un palo della luce, 14enne salvato da un passante che lo spinge

SERMONETA – Paura per un ragazzo di 14 anni ieri a Sermoneta. Il giovane si è appoggiato ad un palo della corrente, come può capitare quando si è per strada, ed è stato attraversato da una scarica elettrica. E’ accaduto domenica mattina all’incrocio tra Via Le Pastine e Via Giada dove in soccorso di un 14enne è arrivato un passante che senza pensarci un attino lo ha spintonato, forse con la suola di gomma di una scarpa, riuscendo ad allontanarlo dalla struttura. In seguito alla spinta, probabilmente anche perché stordito dalla scarica, il ragazzo è caduto a terra rompendosi l’omero. Soccorso è stato portato al Santa Maria Goretti per le cure del caso. Sul posto l’intervento dei carabinieri che stanno svolgendo le indagini.