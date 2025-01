Campodimele, approvato dalla Regione il progetto per la riqualificazione del Monastero di Sant’Onofrio

Il piccolo borgo di Campodimele, conosciuto come il “paese della longevità” per la qualità della vita, ha ottenuto l’approvazione da parte della Regione del progetto di riqualificazione e efficientamento energetico del Monastero di Sant’Onofrio, al primo posto tra le iniziative presentate nell’ambito del bando “Luoghi della Cultura 2024”. Situato lungo il suggestivo tratto della Via Francigena del Sud, il Monastero di Sant’Onofrio è uno scrigno di storia e spiritualità. Il progetto punta a trasformare questo luogo simbolico in una destinazione di riferimento per i pellegrini e i turisti del Giubileo 2025, grazie a interventi che coniugano innovazione, sostenibilità e rispetto per il contesto storico.

Gli interventi previsti comprendono la Messa in sicurezza del sito e riqualificazione dei percorsi pedonali, realizzati con materiali ecocompatibili per rispettare il paesaggio naturale, l’efficientamento energetico degli immobili, attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici con sistemi di accumulo, pannelli solari termici per l’acqua calda e un’illuminazione a basso impatto ambientale, la riqualificazione degli spazi interni per creare aree dedicate all’accoglienza, all’esposizione di prodotti locali, alla degustazione e alla vendita di eccellenze enogastronomiche del territorio, l’installazione di arredi esterni per offrire spazi di sosta e relax ai pellegrini e ai visitatori, con pensiline, tavoli e attrezzature ludiche per le famiglie e la digitalizzazione dell’esperienza culturale, con guide multimediali, audioguide e ricostruzioni virtuali che permetteranno di esplorare il sito in maniera interattiva.