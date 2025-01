Cori: Si è riunito oggi il primo “Consiglio delle bambine e dei bambini”

Fa seguito a quello di insediamento, il primo consiglio delle bambine e dei bambini che si è svolto oggi a Cori e al quale hanno partecipato gli alunni estratti a sorte tra tutte le classi quarte e quinte delle scuole primarie di Cori e Giulianello. Il “Consiglio delle bambine e dei bambini” è, infatti, organo consultivo del sindaco, in cui i piccoli possono suggerire idee e proposte, partecipando così alle scelte dell’amministrazione per il miglioramento della città. Il sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis, e la consigliera delegata alle Politiche Giovanili, Chiara D’Elia, hanno illustrato ai giovanissimi consiglieri le ragioni che motivano un simile percorso: la determinazione di proporre una nuova filosofia di governo della città, assumendo come riferimento il punto di vista del bambino e non più, o non solo, quello dell’adulto. Il “Consiglio delle bambine e dei bambini” è, infatti, organo consultivo del sindaco, in cui i piccoli possono suggerire idee e proposte, partecipando così alle scelte dell’amministrazione per il miglioramento della città. I bambini hanno recepito subito ed infatti molti sono stati i loro interventi. I piccoli consiglieri hanno abbracciato in particolar modo tematiche connesse alla scuola, ai giardini e parchi pubblici, al rispetto delle regole. “Siamo sicuri – affermano il primo cittadino e la delegata – che insieme a loro, e per loro, riusciremo a migliorare molte cose. Per il momento sentiamo il dovere di ringraziare chi sta credendo in questo progetto e la Regione, che ci ha anche concesso un finanziamento di 25.000 euro per lo svolgimento delle attività ad esso legate”.