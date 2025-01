Latina, il comune al lavoro per il ritorno della sfilata dei carri, mancano dal 2020

Manca dalla pandemia la sfilata dei carri e molto di questo si è lamentata la città di Latina, ma ora è stato pubblicato “l’avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per proposte e progetti di soggetti interessati alla sfilata di carri allegorici per il Carnevale 2025”. La data non sarà martedì grasso, bensì sabato 1 marzo. Le proposte andranno inserite nel calendario degli eventi per l’anno in corso e lo stesso avviso pubblico ha “l’obiettivo, attraverso l’erogazione di alcuni servizi messi a disposizione dall’amministrazione comunale, di favorire una pianificazione di eventi e manifestazioni nell’intero territorio comunale per il conseguimento dell’interesse pubblico”. Il Comune garantisce alle iniziative selezionate: l’inserimento nel programma degli eventi; il Coordinamento, promozione e pubblicità degli eventi tramite i mezzi di comunicazione previsti per le attività e l’erogazione di un contributo economico a sostegno dell’ evento riconosciuto maggiormente attrattivo, fino a euro 7.000,00, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7 del vigente regolamento per i contributi economici.