Giorno della Memoria, al Ponchielli l’evento organizzato dalla Prefettura

In occasione del Giorno della Memoria, lunedì 27 gennaio alle ore 10.00, al Teatro Ponchielli di Latina sarà celebrato l’80° anniversario della liberazione del Campo di concentramento di Auschwitz. Alla manifestazione, organizzata dalla Prefettura di Latina, in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Alessandro Volta”, parteciperà l’onorevole Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento europeo.

Nel corso dell’evento, il Prefetto Vittoria Ciaramella consegnerà le medaglie d’onore ai familiari di nove cittadini pontini, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. È prevista, in particolare, la presenza di un testimone diretto dei tragici avvenimenti. Il sig. Antonio Gnasso di Latina, deportato nei campi di prigionia in Germania durante il Secondo conflitto mondiale, racconterà ai ragazzi il suo vissuto, i sacrifici e le sofferenze patite.

Gli studenti si avvicenderanno sul palco con racconti, momenti di riflessione e approfondimento sul tema della Shoah ed esecuzione di brani musicali. La locandina dell’evento è stata realizzata dagli allievi delle classi di grafica del Liceo artistico “Michelangelo Buonarroti” di Latina.