Latina, al Teatro D’Annunzio va in scena “Il Sequestro”

LATINA – Sabato 25 gennaio alle 21, al Teatro Comunale D’Annunzio, è in scena “Il Sequestro” di Fran Nortes, con Roberto Ciufoli, Nino Formicola, Sarah Biacchi e con Alessandra Frabetti e Salvatore Riggi, per la regia di Rosario Lisma. Lo spettacolo fa parte del cartellone della stagione teatrale di prosa realizzata in collaborazione tra Comune di Latina e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio.

“Il sequestro” è un’opera spagnola inedita in Italia, scritta dall’attore di cinema, televisione e teatro Francisco (Fran) Nortes, allestita con enorme consenso di pubblico nelle passate stagioni oltre che in Spagna anche in Argentina, Cracovia, Messico, Panamá, Repubblica Dominicana, Uruguay, Varsavia. Il mercato rionale non può chiudere! Per sventare la speculazione edilizia che metterebbe sulla strada decine di famiglie, fra cui la sua, il buon Paolo pensa bene di sequestrare il giovane Angelo, figlio dell’autorità che si accinge a firmare il decreto. Ma non ha fatto i conti con l’intraprendenza della vulcanica sorella Monica. E ancor meno con la ingenua sventatezza del cognato Mauro, che garantisce un’inarrestabile serie di esilaranti equivoci e fraintendimenti. E se la ministra, come previsto, è sicuramente una cinica farabutta, c’è chi si rivela anche peggio di lei. Lo scopriranno presto i volenterosi, ma sgangherati protagonisti – interpretati da un irresistibile quintetto di attori – di questa perfetta macchina teatrale.

“Quando mi sono imbattuto nel Sequestro – commenta il regista Rosario Lisma – ho subito capito di trovarmi di fronte a un meccanismo comico preciso come un orologio. Ma ancora di più, tra i miei scoppi di riso, mi ha stupito il fatto che i temi che tratta sono tutt’altro che divertenti. Sono il dolore e la frustrazione che troppo spesso subisce la working class della nostra società capitalista, sazia e distratta. Da Aristofane a Chaplin, fino ai giorni nostri, la commedia ha mostrato come lo scuotimento fisico e muscolare dei nostri sensi abbia spesso portato a uno spostamento della nostra consapevolezza sui temi più profondi della nostra coscienza e del nostro vivere civile. È ciò che accade in questa commedia, esilarante, ma i cui protagonisti sono schiacciati da una grave ingiustizia. Il potere politico ed economico, cinico e disonesto, troppo più grande di loro, li scarta come non esistessero. Ma i nostri eroi, buffi e storti come fiori sradicati, attivano la loro ribellione disperata per provare a rimettere radici e rifiorire. Alla riconquista della parola più preziosa per sé e per gli altri, che sempre bisognerebbe difendere con le unghie e con i denti, che ridono per tutto il tempo dello spettacolo: la dignità”.

Teatro Comunale D’Annunzio: viale Umberto I n. 43 – Latina

Botteghino del teatro: aperto giovedì e venerdì ore 16-19; sabato ore 10-13 e 16-19

E nei giorni di spettacolo da 1 ora prima

Biglietti online su ticketone.it

Info: 0773 652642; teatrodannunziolatina@gmail.com

Biglietti

Platea: Intero 27 € +d.p. – Ridotto 25 €+d.p

Palchi platea, I Galleria, Palchi galleria I ord: Intero 25 € +d.p. – Ridotto 23 €+d.p.

II Galleria, Palchi galleria II ord: Intero 22 € +d.p. – Ridotto 20 €+d.p.