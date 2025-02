Sermoneta, revocato lo sciopero dei lavoratori della Recoma

Revocato lo sciopero dei lavoratori della Recoma che tornano alle loro mansioni. L’agitazione che andava avanti dallo scorso 27 gennaio è stata revocata dal sindacato Confail Latina a seguito di un incontro con la dirigenza dell’azienda di Sermoneta Scalo. La forte posizione assunta dai dipendenti per le loro tutele e garanzie ha dato i suoi frutti e la dirigenza dell’azienda si impegna a liquidare ai lavoratori le spettanze dei mesi dicembre e gennaio entro la fine di questo mese, per poi riprendere in piena regolarità da marzo. Anche per quanto attiene alle altre richieste di visionare e valutare il nuovo piano industriale e di avere pieno riscontro delle spettanze riferibili a fondi pensione integrativi, welfare, pignoramenti e cessioni del quinto, l’azienda si è impegnata ad accogliere in toto quanto esposto dai dipendenti.