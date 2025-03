Fiocchetto Lilla, un team di esperte di Latina per rispondere alle domande sui disturbi alimentari in palestre e spazi aperti ai giovani

LATINA – Tante persone hanno partecipato agli incontri che si sono tenuti questa mattina (e che proseguiranno nel pomeriggio) organizzati a Latina per la Giornata del Fiocchetto Lilla, dedicata ai Disturbi del Comportamento Alimentare. Tra i più comuni anoressia, bulimia, il disturbo da alimentazione incontrollata, ma ora anche l’arfid. I dati dicono che i pazienti giovani sono in crescita di oltre il 60% con i primi sintomi che ora si manifestano già a nove anni (fonte Bambino Gesù Roma). Ecco perché parlarne e spiegare come individuare i segnali.

La mattinata si è aperta con l’incontro organizzato dall’Associazione Pugilistica Leone in via del Lido, durato più del previsto proprio per il grande interesse dei partecipanti, adulti e giovani che hanno posto tante domande alle esperte, Floriana Coletta, psichiatra e psicoterapeuta, e Vanessa Pacelli biologa nutrizionista, mentre le colleghe Ofelia Panico psicologa psicoterapeuta e Federica Pesce, biologa nutrizionista hanno tenuto un incontro presso la sede della Fideuram che ha messo a disposizione gli spazi in cui è in corso un’esposizione di Mad. Dopo l’incontro al Campo Coni che ha chiuso la mattinata, nel pomeriggio l’iniziativa si sposterà in altri due luoghi: l‘Oratorio Salesiano Don Bosco ( 17:00 alle 19:00) e lo Spazio Mad di Via Cattaneo (17:30 alle 19:30) per incontrare altri ragazzi e altri adulti.

“Ci si accorge spesso troppo tardi di sintomi, ecco perché bisogna imparare a conoscerli e riconoscerli”, hanno raccontato a Gr Latina, Floriana Coletta e Vanessa Pacelli, illustrando gli obiettivi dell’iniziativa.

La giornata del Fiocchetto Lilla è anche occasione per fare un bilancio sulla rete di assistenza esistente oggi e insufficiente. Nel Lazio, in particolare, i posti letto dedicati negli ospedali sono 12 e nelle strutture residenziali 70, troppo pochi. A questi si aggiungono 66 posti quelli disponibili in strutture semiresidenziali (ovvero i centri diurni) nessuno nella Asl di Latina. Sempre inadeguato anche il numero dei letti a disposizione per i ricoveri per le forme acute appena dodici in tutto il Lazio, tutti a Roma. Lunghe le liste d’attesa per le prime visite nelle strutture dotate di ambulatori : secondo le ultime stime per ricevere un consulto specialistico da un centro pubblico bisogna attendere in media sette mesi (monitoraggio 2024).

«La data del 15 marzo per la Giornata nazionale del “fiocchetto lilla” ricorda, per volontà dei suoi genitori, il decesso di una diciassettenne genovese, Giulia Tavilla, morta il 15 marzo 2011 per le conseguenze della bulimia – scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca – Un recente studio dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ci dice quanto si sia ridotta l’età delle persone affette da un disturbo del comportamento alimentare. Abbiamo potenziato tutti gli ambulatori delle 10 Asl del Lazio, così da poter garantire un servizio omogeneo a tutti i nostri cittadini. A breve approveremo la Rete per i disturbi dell’alimentazione, grazie alla quale ogni Asl del Lazio erogherà anche il cosiddetto “pasto assistito”, vale a dire una riabilitazione alimentare coordinata da una équipe multidisciplinare. Ma non basta, perché per combattere questo fenomeno bisogna partire da un cambio di passo culturale, in una sinergia tra sistema scolastico, familiare e istituzionale. Soltanto così potremo contrastare fake news, messaggi sbagliati veicolati sui social e modelli di riferimento negativi. Continueremo a lavorare per non lasciare soli questi pazienti, le loro famiglie, offrendo strumenti e possibilità per assaporare appieno la bellezza della vita».