La Asl di Latina attiva a Ponza il servizio riabilitativo di neuropsichiatria infantile per 40 bambini

PONZA – La Asl Latina ha attivato sull’isola di Ponza un servizio riabilitativo di neuropsichiatria infantile per circa 40 bambini con bisogni speciali già presi in carico dal servizio di neuropsichiatria territoriale di Gaeta. Potranno seguire un percorso terapeutico continuativo senza dover lasciare l’isola.

“Questo risultato è frutto di una sinergia virtuosa tra la Asl Latina e le istituzioni del territorio – si legge in una nota della Asl – l’istituto scolastico ha messo a disposizione un’aula attrezzata per le terapie, garantendo ai piccoli pazienti un ambiente familiare e accogliente, mentre il Comune ha reso disponibili miniappartamenti per ospitare gli specialisti e permettere loro di svolgere i trattamenti direttamente sul territorio”.

Il servizio permetterà a neuropsichiatri, logopedisti, psicologi e terapisti della riabilitazione di lavorare a stretto contatto con i bambini e le loro famiglie, costruendo percorsi personalizzati per il loro sviluppo e benessere. La possibilità di intervenire precocemente sui disturbi in età evolutiva è, infatti essenziale per evitare cronicizzazioni e abbandoni scolastici.

“È un cambiamento epocale per le famiglie ponzesi – afferma la direttrice generale Sabrina Cenciarelli – per troppo tempo, chi necessitava di terapie specialistiche doveva affrontare trasferte complicate e costose. Oggi, grazie a questa iniziativa, possiamo offrire ai bambini un supporto costante, riducendo le difficoltà logistiche e ponendo le basi per un modello di sanità più inclusivo, innovativo e accessibile, capace di rispondere concretamente alle esigenze delle comunità più isolate”.

L’iniziativa, in linea con le direttive stabilite dalla Regione Lazio, va ad inserirsi in un percorso di riorganizzazione del modello di offerta sanitaria nell’area della neuropsichiatria infantile, finalizzato a garantire equità di accesso alle cure e ridurre le disuguaglianze nella fruizione del diritto alla salute, limitata dalle barriere geografiche.

In tal senso è stato recentemente attivato un innovativo servizio di telemedicina: bambini con disturbi del neurosviluppo, difficoltà comportamentali o bisogni di supporto psicologico potranno ricevere valutazioni e follow-up a distanza, senza la necessità di lunghi e complessi spostamenti sulla terraferma. Un beneficio fondamentale per le famiglie dell’isola, spesso costrette ad affrontare disagi logistici e costi elevati per ricevere cure adeguate, che potranno beneficiare di valutazioni specialistiche da parte di neuropsichiatri infantili, psicologi e terapisti attraverso piattaforme digitali sicure, migliorando la tempestività delle diagnosi e degli interventi.

Ponza si conferma così un modello di innovazione e solidarietà, dimostrando che anche le realtà insulari possono abbattere le barriere sanitarie e garantire un futuro più inclusivo per tutti.