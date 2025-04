Il botta e risposta dopo la commissione trasparenza

LATINA – Botta e risposta sulla Tari tra maggioranza e opposizione. Stangata di fine anno, la Tari aumenterà ancora «Tale aumento – scrivono i gruppi consiliari di opposizione sulla commissione Trasparenza, che ha proseguito la discussione sul servizio Tari e il fenomeno dell’evasione del tributo– serve a compensare l’incapacità di questa amministrazione di recuperare l’evasione. Tra l’altro, si aggiunge al già +30% stabilito dalla gestione commissariale e confermato dall’amministrazione Celentano, che i cittadini stanno pagando sulla prima rata a fronte di un’evidente diminuzione dei servizi, a partire dalle giornate di raccolta».

“Ancora una volta le forze di opposizione hanno utilizzato la Commissione Trasparenza come strumento di polemica politica, anziché per il suo scopo primario di analisi delle procedure amministrative basate sui principi di legalità e trasparenza. Le critiche rivolte all’Amministrazione Celentano sono del tutto infondate e strumentali, poiché ignorano elementi essenziali del contesto in cui tali aumenti si inseriscono. È necessario ricordare che l’incremento dei costi era già prevedibile, essendo una diretta conseguenza dell’attuale modello organizzativo del sistema di raccolta differenziata, approvato dalla precedente amministrazione”. Questa la risposta in una nota i Commissari della maggioranza della commissione trasparenza Simona Mulè, Giuseppe Coluzzi,Renzo Scalco, Vincenzo Valletta, Roberto Belvisi, Mauro Anzalone, Maurizio Galardo, Emiliano Licata