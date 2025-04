Latina 48°nella classifica del clima, ma preoccupano giornate calde e ondate di calore

LATINA – Latina è 48° per qualità climatica, nella classifica delle province pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, che riguarda l’Indice del Clima nel periodo 2014-2024. Con un punteggio di 606, poco sopra la metà della graduatoria, e una posizione sotto Roma (47°), il territorio presenta alcuni punti di forte criticità, uno su tutti l’indice di calore che la vede 99° a causa delle molte giornate in cui, nell’ultimo decennio, la temperatura percepita è stata superiore ai 30° centigradi. Male anche le ondate di calore sono un fattore negativo (oltre che di rischio per la popolazione più fragile) con sforamenti superiori ai 30°C per tre giorni consecutivi (95° posizione).

Ancora Latina è nella parte bassa della classifica, con l’85° posizione, per il valore che riguarda l’escursione termica, ovvero la differenza tra la temperatura massima e minima giornaliere in gradi centigradi, mentre l’ 82° posizione riguarda un altro indice negativo: la percentuale di giorni consecutivi senza pioggia ogni 100, che sono stati 54,4.

Ancora negativi gli indicatori che riguardano le notti tropicali (sopra i 20° C) e il caldo estremo (sopra i 35°) che vedono la provincia di Latina rispettivamente in 71° e 75° posizione.

Bene invece il soleggiamento (12°), la brezza estiva (37°), l’intensità pluviometrica (18°), la circolazione dell’aria (48°). Quasi un record i pochissimi giorni freddi: qui Latina è in terza posizione (3°) unico valore che la vede nella top ten.

La classifica è stata elaborata dal Sole 24 Ore su dati di 3b Meteo per fotografare il benessere climatico nei 112 capoluoghi (riaggregrati su base provinciale) con 15 parametri meteo relativi al periodo 2014-2024 (soleggiamento, brezza estiva, indice di calore, nebbia, ondate di calore, giorni freddi, precipitazioni estreme, umidità relativa, raffiche di vento, escursione termica, notti tropicali, circolazione dell’aria, caldo estremo, percentuale giorni consecutivi senza pioggia, intensità pluviometrica).

I TREND – Dall’analisi longitudinale dei 15 parametri climatici presi in esame – spiega in una nota il Sole 24 Ore – emerge anche l’aumento degli eventi climatici estremi. In generale si rileva l’aumento di episodi climatici più violenti tra il 2010 e il 2024. Ondate di calore, notte tropicali e picchi di caldo estremo. L’aumento delle temperature si è tradotto ad esempio in eventi di caldo estremo sempre più marcati : le giornate in cui sono stati toccati (o superati) i 35 gradi sono state 11 in più al Sud, passate da 6,4 a 17,6 all’anno; 12,5 in più al Centro, dove si è passati da 6,8 a 19,3 episodi. Analizzando i dati sulle precipitazioni l’analisi si fa più complessa. I giorni piovosi diminuiscono e i periodi siccitosi sono sempre più lunghi, ma d’estate sale l’intensità pluviometrica media del giorno piovoso (da 9 a 13 millimetri di cumulata per ciascun giorno piovoso, nei 15 anni presi in esame). In pratica, piove meno ma più intensamente.

L’indice del clima è uno dei 90 indicatori dell’indagine annuale della Qualità della vita.