Lavori in corso nell’isola pedonale, l’assessore Muzio risponde alle critiche e spiega la sparizione dei lecci dai vasi

LATINA – “Assistiamo, ormai, da diverse settimane, a un giudizio quotidiano sui lavori nel centro storico. Le critiche, come le note positive che fortunatamente sono maggiori, sono assolutamente beneaccette, purché pertinenti e allo scopo di contribuire al miglioramento degli interventi in atto, che appunto non sono ancora ultimati. L’isola pedonale è interessata da un cantiere aperto, anche agli occhi indiscreti. Una scelta motivata al fine di non arrecare ulteriori disagi agli esercizi commerciali e ai cittadini che frequentano il centro storico”. L’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio risponde così alle critiche e ai meme circolanti sui social che riguardano i nuovi vasi in travertino, come le panchine, e l’asfalto nero nell’area pedonale.

“Il progetto – ricorda l’assessore Muzio – prevede, oltre al rifacimento del manto stradale e degli impianti di illuminazione, anche la posa in opera di nuove alberature con arredi tra cui panchine e fioriere smart, dotate di sistema di ricarica elettrica per cellulari e prese Usb”. Cosa è stato fatto finora? I tratti di via Eugenio di Savoia – spiega Muzio – e di corso della Repubblica interessati dal cantiere sono stati oggetto di lavori di escavazione per consentire i nuovi allacci alla rete elettrica. Dopodiché si è proceduto a riasfaltare il manto stradale. E’ prevista la posa in opera di una resina di colore più chiaro, come previsto da progetto. Ma prima di eseguire questo intervento è necessario che l’asfalto si asciughi e si assesti alla perfezione. Pertanto, si procederà alla posa della resina nella seconda di maggio. Per questa ragione panchine e fioriere non sono state ancora collocate nella posizione giusta né collegate alla rete elettrica come da progetto. Nel frattempo stiamo scegliendo le nuove alberature. Nessun mistero attorno agli alberi: quelli piantati dalla ditta incaricata non erano quelli esattamente attesi, motivo per cui abbiamo chiesto l’immediata sostituzione”.

L’assessore Muzio ricorda infine che “i lavori in corso d’opera sono parte di un progetto più ampio volto a rendere l’isola pedonale uno spazio più accogliente, funzionale e attrattivo”.