Ventotene “Capitale ideale d’Europa”: la proposta della Provincia di Latina

LATINA – Il Consiglio Provinciale di Latina ha approvato nella seduta dell’11 aprile 2025 una mozione dal forte valore simbolico e politico, per chiedere il riconoscimento dell’isola di Ventotene come “Capitale ideale d’Europa”. Un’iniziativa che punta a restituire centralità storica e culturale al luogo in cui, nel 1941, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, durante il confino fascista, scrissero il Manifesto di Ventotene, testo ispiratore dell’unità europea.

La mozione, presentata dal consigliere Dario Bellini della lista Civiche Pontine, è stata approvata a maggioranza e rappresenta un impegno concreto della Provincia a promuovere questa proposta presso le massime istituzioni italiane ed europee.

“Ventotene è molto più di un simbolo – ha dichiarato il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli – è un luogo da cui è partito un pensiero rivoluzionario, capace di immaginare la pace in un continente dilaniato dalla guerra. Il nostro dovere oggi è quello di non disperdere quel messaggio, ma rilanciarlo proprio in un tempo in cui l’Europa ha bisogno di ritrovare il senso profondo della sua unità. Questo riconoscimento ha un valore educativo, culturale e istituzionale.”

“Il riconoscimento dell’isola come capitale ideale dell’Europa – ha aggiunto il consigliere Dario Bellini, promotore della mozione – non è un gesto formale, ma un atto di consapevolezza politica e storica. Ventotene è il cuore pulsante di un’idea che ha cambiato il destino dell’Europa. È nostro compito, oggi, trasmettere quella visione alle nuove generazioni, affinché la vivano come qualcosa di concreto e attuale.”

“Ringrazio la Provincia per aver compiuto un passo significativo nel valorizzare il ruolo pedagogico e civile del Manifesto di Ventotene – ha commentato Mario Leone, direttore dell’Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli –. Un gesto che rafforza l’idea di un’Europa costruita dal basso, attraverso l’impegno delle istituzioni locali e il coinvolgimento diretto dei cittadini, soprattutto dei giovani.”

Intanto per celebrare la Giornata dell’Europa, il prossimo 9 maggio la Provincia di Latina, insieme all’Istituto Spinelli, accompagnerà gli studenti degli istituti superiori del territorio in una visita istituzionale sull’isola di Ventotene. I ragazzi saranno protagonisti di una giornata dedicata all’educazione civica europea, alla memoria storica e alla cittadinanza attiva.