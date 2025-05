Imprese etiche, al Manzoni la lezione di Safira Leccese

LATINA – Venerdì 23 maggio nell’aula Magna del Liceo A. Manzoni di Latina, nell’ambito del progetto ‘IndustriAMOci – il volto umano del fare impresa’, si è svolta la conferenza di presentazione del libro “La ricchezza del bene” di Safiria Leccese. Si tratta di un percorso ideato dalle docenti Tramontano, Gagliardi e Vella, sotto il coordinamento della dirigente scolastica Paola Di Veroli e della vice preside Anna Santoro, rivolto a favorire negli studenti la conoscenza e la lettura di libri che sviluppino competenze sociali e stimolino la ricerca emozionale e sociologica fulcro degli studi del liceo economico sociale e delle scienze umane del Liceo Manzoni di Latina.

“La giornalista e scrittrice Safiria Leccese illustrando le tematiche del suo libro ha esplorato il concetto di impresa equa, solidale e sostenibile. Un punto centrale del suo intervento è stata l’importanza di considerare il fattore umano non come un mero costo, ma come un autentico elemento di ricchezza per l’azienda – spiegano dalla scuola – . Leccese ha sottolineato come un vero spirito imprenditoriale debba riconoscere in ogni dipendente un prezioso collaboratore, un “artista” che contribuisce in modo unico al successo dell’impresa. Trattare i lavoratori come persone, con la loro individualità fatta di anima, corpo, problemi, sentimenti e passioni, è fondamentale per costruire un’economia che sia realmente unica, ricca e sostenibile. L’autrice ha posto l’accento sul superamento di una visione che considera i dipendenti come semplice “merce”, promuovendo invece un approccio che valorizzi il loro contributo umano”.

Un momento significativo della conferenza è stato dedicato all’interazione con i giovani presenti. Ampio spazio è stato dato alle loro domande e ai loro quesiti, ai quali Safiria Leccese ha risposto con positività, trasmettendo sentimenti di ottimismo e ispirando nuove idee imprenditoriali. Questo dialogo ha evidenziato l’interesse delle nuove generazioni verso modelli di business più etici e attenti al benessere delle persone.

“E’ stata una riflessione stimolante sull’importanza di un’imprenditoria che pone al centro il valore della persona, promuovendo un modello di crescita economica che sia al tempo stesso sostenibile e profondamente umana”, sottolineano dal Manzoni.