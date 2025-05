Latina, l’Ic Giovanni Cena inaugura l’Auditorium Morricone e l’Aula Ripepi con un concerto del Maestro Roberto Prosseda

LATINA – Sabato 24 maggio 2025, alle ore 17:00, la sede centrale dell’Ic Giovanni Cena in via Lepanto 2 ospiterà una manifestazione aperta al pubblico (con ingresso gratuito) con il concerto inaugurale e la cerimonia di intitolazione di due locali della scuola: l’Auditorium “Ennio Morricone” e l’Aula di Scrittura e Lettura creativa “Sebastiano Ripepi”. L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Latina e vedrà la partecipazione delle massime autorità cittadine, con il concerto del M° Roberto Prosseda, e la presentazione del libro “Ennio Morricone: il genio, l’uomo, il padre”, di Valerio Cappelli e Marco Morricone con la partecipazione di quest’ultimo. Nell’occasione, sarà acquisita la donazione della famiglia Prosseda di 400 volumi appartenuti a Benito Prosseda (1938-2010), già docente di inglese della scuola Giovanni Cena.

“La giornata è nata per ricordare e celebrare le opere e il contributo offerti dal Preside Sebastiano Ripepi e dal M° Ennio Morricone alla diffusione della cultura musicale nella città di Latina e nelle nuove generazioni, a cinquant’anni dal decreto ministeriale dell’8 settembre 1975 che avviò i corsi sperimentali ad indirizzo musicale nelle scuole secondarie di I grado” – si legge in una nota dell’istituto.

Alle 17.00 è in programma l’intitolazione dell’Aula di lettura e scrittura creativa “Sebastiano Ripepi”, già dirigente scolastico dell’Istituto Cena che per primo portò i corsi ad indirizzo musicale nella provincia di Latina. Parteciperanno il dott. Marcello Ripepi e altri membri della famiglia, il M° Roberto Prosseda e famiglia, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Annarita Mattarolo, le autorità cittadine. Nell’occasione la famiglia Prosseda donerà alla biblioteca oltre 400 libri appartenuti al Prof. Benito Prosseda (1938-2010), già docente della Scuola “Giovanni Cena”, in una parte della biblioteca a lui intitolata.

Una storia quella dell’indirizzo musicale della Giovanni Cena che si intreccia con quella del Campus Internazionale di Musica, nato nel 1970 come associazione privata riconosciuta dalla Regione Lazio, oggi fondazione di alto valore culturale, riconosciuta a livello internazionale. Fu proprio dopo la nascita guidata dall’architetto Riccardo Cerocchi che il preside Ripepi, a settembre del 1975 ottenne dal Ministero della Pubblica Istruzione un decreto per avviare in via sperimentale l’insegnamento dello strumento musicale nella scuola media di primo grado con i «corsi sperimentali triennali ad orientamento musicale». Con Latina altre 4 città italiane: Roma, Milano/Gallarate, Bari, Torino. A Latina, nella Scuola media Statale “Giovanni Cena” fu avviato il primo corso sperimentale ad indirizzo musicale con l’insegnamento di uno strumento scelto tra pianoforte, chitarra, violino, clarinetto, tromba. La sperimentazione durò 15 anni. Nel 1990 proprio a Latina fu redatto il Decreto definitivo alla presenza di un funzionario del Ministero, il preside prof. Sebastiano Ripepi, e di Angela Percopo. Il decreto prevedeva di rendere strutturale nelle scuole medie l’insegnamento di uno strumento a patto che la scuola richiedente avesse la possibilità logistica e professionale di realizzarlo. Aggiunte successive al decreto estesero lo studio della musica all’intero territorio italiano.

Alle 18 si terrà la presentazione del libro “Ennio Morricone: il genio, l’uomo, il padre” di Valerio Cappelli e Marco Morricone, pubblicato da Sperling & Kupfer con la prefazione di Aldo Cazzullo. Con la presenza di Marco Morricone. Un’opera che si distingue dagli altri volumi dedicati al grande Maestro: il libro racconta l’uomo più che il compositore, la persona dietro il personaggio, attraverso una serie di episodi e aneddoti inediti e ripercorre gli anni giovanili di Morricone nel gruppo sperimentale Nuova Consonanza. Marco Morricone, figlio primogenito del Maestro e suo stretto collaboratore, e Valerio Cappelli, amico di lunga data, offrono un ritratto intimo e privato come mai prima d’ora. Il volume include anche un QR code per ascoltare uno degli ultimi brani composti da Morricone per la commedia Ci sono giorni che non accadono mai, rappresentata nel 2020 con Sergio Castellitto e Isabella Ferrari.

In chiusura, alle 19, il recital pianistico di Roberto Prosseda. Il programma comprende musiche di tre compositori legati al territorio pontino: Roffredo Caetani, Goffredo Petrassi e Ennio Morricone. Diplomato presso il Conservatorio “Respighi” di Latina, dove ha studiato con Anna Maria Martinelli, e si è perfezionato ai Corsi di Sermoneta, all’Accademia di Imola e all’International Piano Foundation. Ha guadagnato la notorietà internazionale in seguito ai suoi CD Decca dedicati alla musica pianistica di Felix Mendelssohn, che ha inciso integralmente in 10 CD (2005 – 2014). È anche particolarmente apprezzato nelle interpretazioni di Mozart, di cui ha anche inciso l’integrale pianistica per Decca.

“È per me una grande gioia tornare a suonare nella mia città natale, dopo oltre 10 anni, e proprio nella scuola media che ho frequentato da alunno 40 anni fa. Ed è una grande emozione poter donare, assieme alla mia famiglia, 400 libri di letteratura inglese, letteratura italiana e filosofia, appartenuti a mio padre, Benito Prosseda, nel 15mo anniversario della sua morte – racconta il pianista Roberto Prosseda, figlio di Benito – . Questi 400 libri resteranno una testimonianza del suo amore per la cultura e in particolare per la letteratura e la poesia anglosassone, nella biblioteca della scuola dove mio padre ha insegnato con grande passione. Anche a nome di mia madre Tina Messineo, anche lei già docente della Giovanni Cena, e di mio zio Vittorio Prosseda, ringrazio la Scuola “Giovanni Cena” per avere accolto questa donazione e per dare uno spazio intitolato a Benito Prosseda nell’ambito della biblioteca “Sebastiano Ripepi”, aggiunge il celebre pianista.

La Prof.ssa Annarita Mattarolo, Dirigente dello storico istituto del capoluogo pontino, si dichiara «orgogliosa della proficua collaborazione con la città di Latina e fiera di diffondere la cultura musicale decennale della sua scuola di fronte alle autorità comunali e alla cittadinanza».

Gli eventi pomeridiani sono stati preceduti questa mattina dalla Tavola rotonda “Sebastiano Ripepi, l’uomo e il dirigente nella scuola che cambia” con Annarita Mattarolo, Marcello Ripepi, Maurizio Mansutti, Fidel Baldin, Monica Molella, Claudio Lecce, Angela Percopo, Antonia Sitzia, Lillina Moliterno. Introduzione musicale ad opera della Banda Città di Latina “Gioacchino Rossini”. L’incontro, moderato da Davide Bacco, per approfondire il lavoro appassionato del preside Ripepi e di un gruppo di cittadini latinensi amanti della musica classica. A seguire il Maestro Roberto Prosseda, già alunno dell’Istituto Cena, ha incontrato gli studenti del percorso ad indirizzo musicale della scuola per una lezione-concerto dedicata ai brani pianistici di Ennio Morricone con l’Orchestra dell’Istituto “Giovanni Cena” composta da sessanta elementi.