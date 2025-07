Ponza, inaugurato il nuovo servizio di radiologia tradizionale

Dopo anni di attesa, la comunità di Ponza può finalmente contare su un servizio radiologico stabile: è stato inaugurato oggi, all’interno del Poliambulatorio del Distretto 5 della ASL di Latina, il nuovo servizio di radiologia tradizionale. Una conquista importante che consentirà ai residenti e ai turisti di accedere a esami diagnostici direttamente sull’isola, senza la necessità di trasferimenti verso la terraferma. All’inaugurazione hanno preso parte il Direttore Generale della ASL di Latina Sabrina Cenciarelli, il consigliere regionale Enrico Tiero, la deputata Giovanna Miele e il sindaco di Ponza Francesco Ambrosino: una partecipazione corale che testimonia l’attenzione delle istituzioni nei confronti dei bisogni delle comunità insulari. Il servizio, attivo dal 12 luglio, è basato su un moderno sistema radiologico portatile, collocato in una sala dedicata e conforme alle normative di sicurezza, con la presenza stabile di un tecnico di radiologia e un medico radiologo. Durante l’estate sarà operativo dal venerdì alla domenica; da ottobre ad aprile è prevista l’attivazione un giorno a settimana. Dal 1° agosto sarà inoltre disponibile un’agenda su prenotazione ogni venerdì pomeriggio, con una capacità di quattro esami l’ora. Nei primi otto giorni di attività sono già stati effettuati 20 esami radiografici e 5 ecografie, che hanno permesso diagnosi tempestive in casi di fratture e coliche renali, tutte trattate direttamente sull’isola, evitando trasferimenti in eliambulanza.

«Oggi è una giornata storica per la nostra Azienda e per la comunità di Ponza – ha dichiarato la direttrice Cenciarelli –. Inauguriamo un modello di sanità più equo e accessibile, che riconosce il diritto di ogni cittadino a diagnosi tempestive e cure di qualità, anche in territori complessi. Ponza non è periferia: è parte integrante della nostra missione di cura».

L’attivazione del nuovo servizio rientra in una più ampia strategia della ASL di Latina per rafforzare la sanità nelle aree fragili. A Ponza, negli ultimi mesi, sono stati potenziati diversi servizi: ambulatorio h24, dialisi, punto prelievi, specialistica mensile, infermieristica attiva sei giorni su sette e prestazioni in telemedicina. Nella stessa giornata, si è svolta anche una tappa del tour “Spiagge serene”, progetto di prevenzione e sicurezza promosso dalla ASL. Sulla spiaggia di Frontone si è tenuta un’esercitazione congiunta tra il personale sanitario e la Capitaneria di Porto, coordinata dal comandante Dario Nicosia, con simulazioni di emergenza e soccorso in ambito balneare.