Calandrini visita il carcere di Latina: “Piccolo e sovraffollato”

LATINA – Il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini ha visitato oggi il carcere di Latina accompagnato dal capogruppo FdI in consiglio comunale Cesare Bruni e dal coordinatore comunale Dino Iavarone. “È la seconda visita in meno di due anni, dopo quella del febbraio 2023 con il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, per verificare di persona le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria e quelle di vita dei detenuti”, dichiara l’esponente politico che ha incontrato la direttrice Pia Paola Palmieri.

“È indubbio che il carcere di Latina oggi non risponda più alle esigenze dell’utenza. E’ ormai nel cuore della città ed è quindi mal collocato, piccolo e sovraffollato. Una situazione che rende la vita difficile sia agli operatori sia ai detenuti, compromettendo il percorso di rieducazione che la Costituzione garantisce. Abbiamo però oggi una grande opportunità, rappresentata dalla nomina del commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, che dispone di poteri speciali per accelerare i progetti di nuove strutture carcerarie: può operare in deroga a molte norme ordinarie, superando ostacoli burocratici e accorciando i tempi. Dopo la pausa estiva – aggiunge – intendo incontrare il commissario per affrontare concretamente il futuro del carcere di Latina.

L’idea che torna d’attualità è quella di spostare l’istituto penitenziario dal centro della città per realizzarne uno nuovo “più grande, moderno e funzionale, in una zona meno centrale e quindi più semplice anche dal punto di vista della gestione della sicurezza”. “Un carcere – conclude Calandrini – che sia più vivibile per chi ci lavora ogni giorno e allo stesso tempo più adeguato al recupero dei detenuti. Un obbiettivo che, l’incontro di oggi con direttore e comandante degli agenti di polizia penitenziaria, sarebbe auspicabile anche da parte di chi ogni giorno lavoro e opera nel carcere. Come sempre lavorerò con spirito di squadra istituzionale per raggiungere questo risultato atteso da tempo.”