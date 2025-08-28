Foto rubate, il Presidente Rocca: “Commenti illeciti e degradanti forma intollerabile di violenza sessista”

“Le vicende emerse in queste ore, con il gruppo Facebook “Mia Moglie” e il forum “Phica.eu” al centro di denunce per diffusione di immagini femminili non consensuali accompagnate da commenti illeciti e degradanti, rappresentano una forma intollerabile di violenza sessista. Lo dichiara in una nota, Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio. “Alle donne coinvolte va tutto il mio sostegno – aggiunge – . Esprimo inoltre sollievo e apprezzamento per la chiusura di Phica.eu. Mi auguro che questa decisione rappresenti un segnale forte: il cammino verso una cultura del rispetto e della responsabilità è ancora lungo, ma azioni concrete come questa sono passi fondamentali. Ora è essenziale che le indagini della Polizia postale individuino i responsabili, e che si dia seguito alle denunce con misure efficaci per evitare il ripetersi di simili abusi. Il corpo e la reputazione delle donne meritano protezione e rispetto”.