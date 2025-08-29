Per Acqualatina si prepara un aumento di capitale di 30 milioni di euro

LATINA – “Per la società Acqualatina si prepara un aumento di capitale di ben 30 milioni di euro, da 23.661533 euro a 53.6611.533. La proposta sarà discussa in un’assemblea straordinaria dei soci già convocata il prossimo 17 settembre”. Lo rende noto Latina Bene Comune che ha inoltrato una richiesta urgente di accesso agli atti al Comune di Latina lamentando la mancanza di informazioni al riguardo.

In una nota i consiglieri comunali di Lbc, Dario Bellini, Damiano Coletta, Floriana Coletta e Loretta Isotton parlano di “una dinamica che purtroppo si ripete: progetti strategici e di grande impatto, come quello del più grande impianto di accumulo di energia in Europa previsto a Borgo Sabotino, non sono mai passati né in Commissione né in Consiglio comunale” e ritengono che “il caso di Acqualatina sia solo l’ennesimo esempio di una gestione che tende a comprimere i tempi e a sottrarre la discussione politica ai luoghi deputati dalla democrazia locale: commissioni e Consiglio comunale”.

“Si chiede di finanziare con centinaia di migliaia di euro di fondi comunali una società che distribuisce ogni anno milioni di euro di dividendi ai propri azionisti; ha già beneficiato di ingenti risorse del Pnrr; applica una tariffa già alta pur continuando a offrire un servizio inefficiente, con una dispersione idrica superiore al 70%, tra le peggiori in Italia – aggiunge il gruppo di Latina Bene Comune – Per queste ragioni riteniamo che una discussione trasparente e partecipata sia doverosa, soprattutto alla luce del fatto che Latina è il principale azionista pubblico di Acqualatina con il 10% delle quote: un eventuale aumento di capitale si tradurrebbe in centinaia di migliaia di euro sottratti ad altri servizi essenziali per la comunità”.

“Ricordiamo inoltre che 26 milioni di italiani, con il referendum del 2011, hanno espresso chiaramente la volontà di una gestione pubblica dell’acqua – aggiunge la segretaria di Lbc, Elettra Ortu La Barbera – La domanda è inevitabile: la maggioranza Celentano, o parte di essa, cosa intende fare? La città ha il diritto di saperlo e il Consiglio comunale deve essere messo nelle condizioni di decidere alla luce del sole”.