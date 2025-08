Provincia di Latina: oltre 1,2 milioni per potenziare la raccolta differenziata

La Provincia di Latina rinnova il proprio impegno per la sostenibilità ambientale con l’approvazione di un nuovo bando che prevede contributi a fondo perduto fino al 100% per progetti destinati a migliorare la raccolta differenziata. Con Determinazione Dirigenziale n. 599 del 30 luglio 2025, l’Amministrazione ha stanziato risorse per oltre 1 milione e 250 mila euro, rivolte a Comuni, Enti locali, Consorzi e Società pubbliche che operano nella gestione dei rifiuti. I fondi disponibili – pari a 1.253.459,83 euro, di cui oltre 438 mila euro in parte corrente e oltre 814 mila in conto capitale – derivano da economie residue dei fondi regionali stanziati con la DGR 547/2014. Il bando mira a sostenere azioni concrete per potenziare i servizi di raccolta, ridurre la produzione di rifiuti, incentivare il riciclo e favorire modelli di economia circolare.

«Si tratta di un passo importante per accompagnare i nostri territori verso una gestione più sostenibile dei rifiuti – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli –. Con questo intervento vogliamo sostenere gli enti locali che investono in innovazione, infrastrutture moderne e buone pratiche per aumentare la raccolta differenziata e ridurre i conferimenti in discarica. È un messaggio forte: la transizione ecologica si costruisce con strumenti concreti e visione condivisa».

I progetti finanziabili riguarderanno, tra gli altri: l’adozione di regolamenti comunali per l’igiene urbana, il potenziamento della raccolta porta a porta, la promozione della tariffazione puntuale, il miglioramento degli ecocentri comunali, la diffusione del compostaggio domestico, la riduzione della plastica monouso, la realizzazione di impianti per il riciclo e la creazione di centri per il riuso e la riparazione. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 15 settembre 2025, utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Provincia di Latina: www.provincia.latina.it. Per chiarimenti e assistenza è possibile contattare il Responsabile del Procedimento, Enrico Sorabella, al numero 0773 401637 o via email all’indirizzo e.sorabella@provincia.latina.it.