Partiti da Formia i Meeting Oncologici Territoriali organizzati dalla ASL di Latina

FORMIA – E’ partita da Formia la seconda edizione dei Meeting Oncologici Territoriali, organizzati dalla ASL di Latina per focalizzare lo stato dell’arte di alcuni dei tumori maggiormente diffusi in Italia e nella provincia pontina. Il primo appuntamento, a pochi giorni dalla apertura dell’Ottobre Rosa, dedicato annualmente alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno, ha concentrato la riflessione su diagnostica mammaria, chirurgia, cure mirate e Breast Unit nei tumori mammari.

Nell’aula consiliare del palazzo comunale di Formia, il convegno organizzato dai responsabili scientifici Fabio Ricci, Nello Salesi, Gian Paolo Spinelli, Luigi Rossi, Maria Colonna e Assunta Lombardi, con la partecipazione dell’Università Sapienza di Roma – Polo Pontino con Claudio Di Cristofano, Elena De Falco e Antonella Calogero. Presenti esponenti di numerose Associazioni con le Presidenti, Antonella Macaro, le “Capricciose”, Mariangela De Paolis le “Brigantesse”, Cristina Vezza “Mamma Margherita”, Stefania Valerio “l’Approdo”, Diana Anna Maria “Choralia”, Gabriella Catania “Un mondo di piccole cose”, Maria De Filippis Rotary Club Formia-Gaeta, Cristina Carbone le “Crisalidi”.

In apertura i saluti istituzionali del Sindaco della Città di Formia, Gianluca Taddeo, e della Direttrice Generale dell’Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli. A seguire l’introduzione dei referenti scientifici e gli interventi dei relatori, Gloria P. Fanelli, Sarah Montechiarello, Carlo De Masi, Silvia Piroli, Filiberto Serraino, Erika Giordani, Giorgio Pistillucci, Davide Caruso, Annunziata Martellucci, Federica Martella, Maria Antonietta Ulgiati. Per la Breast Unit presenti la dottoressa Eleonora Savia le Case Manager Marcella Schembari e Stefania Fontana, il Coordinatore Infermieristico Evangelista Fusco.

“Come Amministrazione – ha detto il Sindaco Taddeo-sentiamo il dovere di sostenere iniziative come queste, finalizzate a diffondere la conoscenza e a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e cura del tumore del seno”.

La Direttrice Cenciarelli ha invece acceso i riflettori sull’importanza del “fare squadra”, diventato il faro, il modus operandi dell’Azienda che vuole favorire la formazione, il confronto e l’interazione tra le varie competenze perché, nel rispetto delle diverse formazioni, il team multidisciplinare aumenta il numero, il livello e la qualità delle prestazioni. Mettere sempre al centro i pazienti, dunque, uscendo dalla logica dell’ospedale-centrica portandosi sul territorio con la medicina di prossimità per migliorare, attraverso il “sapere” (ricerca, approfondimenti, studio delle novità scientifiche e tecnologiche, confronti, collaborazione stretta), la diagnostica e le cure, coinvolgendo costantemente le Associazioni di volontariato, gli Enti e le Istituzioni. Una scommessa complessa e difficile i cui risultati sono testimoniati dalle buone le performance sanitarie dell’azienda, ma che rappresentano – ha detto la Direttrice Generale – uno stimolo e un punto di partenza per un costante, proficuo e necessario miglioramento.