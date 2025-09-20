Linea Blu Discovery, seconda puntata de “Il mare dei miti”

LATINA – Dopo il grande successo della prima puntata di Linea Blu Discovery – “Il mare dei miti”, andata in onda sabato 13 settembre su Rai1, che ha portato i telespettatori alla scoperta della costa pontina, da Sabaudia al Circeo fino a Terracina, il viaggio prosegue intrecciando natura, mito e storia. Sabato 20 settembre alle ore 11.30 il programma esplorerà il tratto più meridionale della Riviera di Ulisse. I conduttori Livio Beshir e Giulia Capocchi accompagneranno i telespettatori tra il porto di Gaeta, il borgo antico, le testimonianze archeologiche di Minturno, legate al mito della ninfa Marica, le spiagge iconiche di Sperlonga con la villa dell’Imperatore Tiberio. Si approderà poi a Formia, dove si custodisce la più grande cisterna romana al mondo dopo quella di Istanbul. Un itinerario ricco di storia, mito e natura, capace di emozionare e valorizzare le eccellenze del territorio. Un tour pronto ad incantare i visitatori in ogni stagione perché le meraviglie pontine regalano emozioni tutto l’anno, non solo in estate. Ed è proprio questo uno degli obiettivi dell’ente camerale, che ha fortemente voluto questo progetto: destagionalizzare i flussi turistici facendo scoprire ai telespettatori e ai turisti che il nostro territorio è pronto a stupire e a regalare emozioni autentiche in ogni periodo dell’anno.

“Le due puntate di “Il mare dei miti” rappresentano solo l’inizio di un percorso televisivo promozionale sostenuto dalla Camera di Commercio che, nel 2026, con Linea Verde Discovery, porterà alla scoperta anche dell’entroterra pontino e ciociaro, valorizzando borghi, paesaggi, colline, monti, eccellenze naturali e culturali di tutta l’area vasta Frosinone–Latina”, spiega il presidente di Federalberghi Latina, Paolo Galante.