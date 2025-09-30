Cori della Montagna, la rassegna corale al D’Annunzio l’11 Ottobre

Si terrà l’11 Ottobre la 26° edizione della rassegna “Canti della Montagna”, ad oggi è la rassegna corale più importante e longeva del centro sud-Italia e di Latina. L’evento è organizzato dal Coro ANA Latina, il coro degli alpini della sezione di Latina e quest’anno vedrà come ospiti il Coro Nives di Premana di Lecco ed il Coro del Conservatorio di Latina. Canti della Montagna è un evento di beneficenza, tutto il ricavato della serata verrà devoluto al Centro di Aiuto alla Vita Emmanuele di Latina Odv, un’ associazione che si occupa della tutela della vita nascente.

In diretta su Radio Immagine abbiamo ospitato Matteo Segala, Antonio Villa del Direttivo Ana di Latina

Per info e prenotazioni biglietti

Matteo 3295872812

Antonio 3351237576