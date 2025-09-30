Viviamo d’arte Festival apre le candidature

LATINA – Sono aperte le candidature per l’edizione 2026 di Viviamo D’Arte Festival il talent di Latina per questa edizione 2026 godrà di una giuria d’eccezione composta da Grazia Di Michele, Luca Pitteri e Rita Perrotta. Le iscrizioni saranno aperte fino al 12 gennaio 2026 o fino ad esaurimento posti, su viviamodarte.com. Le Audizioni si terranno il 16-17-18 gennaio 2026 presso il Centro Commerciale “Latina Fiori”. La serata Finale sarà il 6 marzo 2026 al Teatro Comunale “G. D’Annunzio” di Latina.

1º Premio: assegno di 1.500€. Borse di studio e altri premi speciali.