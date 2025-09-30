LATINA – Torna a Latina “La passeggiata del Fair Play e dell’inclusione”: venerdì 3 ottobre alle 9 del mattino, sportivi, studenti e insegnanti delle scuole, cittadine e cittadini potranno unirsi all’iniziativa del Panathlon Club Latina che partirà da Largo del Fair Play, nei pressi dello stadio di calcio Domenico Francioni, con l’obiettivo di “promuovere la cultura sportiva quale straordinario catalizzatore di valori universali positivi, veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale”. L’edizione 2025 sarà la quinta di questa speciale iniziativa sostenuta dalla Fondazione Varaldo Di Pietro con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina, del Comune di Latina e del Coni.

“Latina è l’unica città in Italia e in Europa ad ospitare due monumenti-simbolo dei più significativi valori dello sport: il Monumento al Fair Play, nei pressi dello Stadio comunale (donato alla città dal Panathlon e dalla Fondazione Di Pietro) e il Monumento all’Inclusione dedicato a Eunice Kennedy, fondatrice di Special Olympics (donato dalla Fondazione Varaldo di Pietro) e ubicato al Parco San Marco. L’obiettivo della passeggiata – spiega il presidente del Panathlon Clun Latina Umberto Martone – è quello di creare i presupposti per un dialogo sportivo ed etico con l’intera comunità, costruendo per Latina una specifica connotazione di città dei valori dell’accoglienza, del fair play e di ogni tipo di inclusione”.

“La manifestazione vedrà la presenza di testimonial importanti – anticipa Gianni Di Pietro presidente della Fondazione Varaldo Di Pietro – e porterà un messaggio di integrazione, amicizia e inclusione, specialmente in un momento difficile come quello che stimo attraversando in campo mondiale”.

A tenere a battesimo la manifestazione l’assessore allo Sporto Andrea Chiarato che ha voluto includerla nella Settimana Europea dello Sport, e che ha lanciato un invito alla partecipazione.