Giovani artisti, uno studente del Marconi di Latina inaugura la sua prima personale di manga

LATINA – Un giovane disegnatore di manga terrà a partire da oggi la sua prima mostra sulla Scala Rossa della Libreria Feltrinelli in via Diaz a Latina. Dal 26 settembre al 27 ottobre, la prima personale di Lorenzo Di Lelio, 17 anni, studente del quinto anno al Liceo Scientifico Marconi di Latina. Le sue tavole, realizzate in tecnica mista con marker e pastelli, raccontano storie ed emozioni ispirate al mondo dei manga giapponesi, con uno stile che richiama lo shōnen, genere narrativo che fonde azione, crescita interiore e legami affettivi.

«Disegnare per me è come parlare una lingua che tutti possono comprendere, anche senza parole. Attraverso i manga riesco a esprimere quello che spesso, nella vita di tutti i giorni, resta nascosto, le emozioni che cambiano in fretta, i dubbi, la voglia di superare i propri limiti (racconta Lorenzo). Ho immaginato un futuro dove queste emozioni non sono più messe da parte, ma diventano fondamentali per salvare il mondo e per capirsi davvero. Non è un futuro lontano, è più vicino di quanto sembri. Ho voluto raccontarlo così, con disegni che uniscono il sogno e la realtà, l’azione e la fragilità, l’avventura e il cuore».

La mostra, curata da Fabio D’Achille per MAD Museo d’Arte Diffusa, sarà inaugurata questo mercoledì 1° ottobre alle ore 18.00, alla presenza dell’autore. A presentare l’incontro sarà la giornalista Dina Tomezzoli. L’ingresso è libero e gratuito.