“Luci sulla Palestina”: anche al Goretti e al San Giovanni di Dio il flash Mob per Gaza

LATINA – Ci sono anche l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e il San Giovanni di Dio di Fondi tra gli ospedali del Lazio che mercoledì 2 ottobre parteciperanno a “Luci sulla Palestina: cento ospedali per Gaza”, iniziativa lanciata da operatori sanitari delle reti Digiuno Gaza e Sanitari per Gaza. A partire dalle 21, si accenderanno le luci delle strutture, e partirà, nelle aree esterne agli ingressi principali, un flash mob per esprimere solidarietà al popolo palestinese, condannare il genocidio in corso, ricordare i 60mila morti e i 1.677 sanitari uccisi a Gaza.

Con la partecipazione di 14 strutture, il Lazio si conferma tra le regioni più attive in questa iniziativa nazionale. Anche i cittadini e associazioni sono invitate a unirsi alla manifestazione simbolica e pacifica portando una torcia o una candela

A livello nazionale, l’iniziativa coinvolge già 180 ospedali e, secondo gli organizzatori, il numero delle adesioni cresce di ora in ora attraverso le 15 chat regionali attivate con migliaia di iscritti per quella che è stato già definito il più grande flash mob sanitario mai realizzato in Italia.