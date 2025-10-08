L’addio di Fiore, il Pd Latina: “Confidiamo che il suo contributo resti orientato al bene della città”

LATINA – Dopo l’addio di Daniela Fiore che ha lasciato il Pd per il Gruppo Misto, il segretario comunale del Pd Latina di Latina, Marco Cepollaro, la capogruppo Valeria Campagna e il consigliere comunale Leonardo Majocchi ringraziano Fiore “per il percorso condiviso in questi anni di lavoro in Consiglio comunale e nel partito”, ma puntualizzano: “Le parole della consigliera Fiore offrono una rappresentazione del Partito Democratico che non riconosciamo e che non rende giustizia all’impegno serio e costante di una comunità politica viva, aperta e responsabile”, ricordandole che “deve gran parte del suo percorso politico e istituzionale al Partito Democratico, che l’ha sostenuta in tutte le tappe della sua carriera”.

“Le differenze di vedute, legittime e fisiologiche in una comunità politica – aggiungono – devono sempre tradursi in confronto e non in distacco. La decisione della consigliera Fiore appare quindi come una scelta personale, che rispettiamo ma non condividiamo. Non diamo credito alle voci che da tempo la vedono in dialogo con esponenti del centrodestra, e confidiamo che il suo contributo resti orientato al bene della città. La nostra porta resta aperta al dialogo, nella convinzione che solo attraverso la partecipazione e la responsabilità condivisa si possa costruire un futuro migliore per la nostra città e per il Paese”, conclude la nota dei tre esponenti politici.