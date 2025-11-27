A San Felice Circeo sistemi antistrascico per proteggere le praterie di Posidonia e una “Stanza del Mare”

SAN FELICE CIRCEO – Proteggere gli ecosistemi più sensibili del litorale, favorendo uno sviluppo coerente con i principi della sostenibilità. E’ l’obiettivo di due progetti proposti dal Parco Naizonale del Circeo e finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il primo intervento, è una misura progettata per difendere uno degli habitat più preziosi del Mediterraneo: la prateria di Posidonia, la pianta marina che produce ossigeno ed è vitale per l’ecosistema marino, per la biodiversità marina e per la stabilità dei fondali, spesso messi a rischio da comportamenti illeciti che producono danni profondi e duraturi. Con il Il finanziamento di oltre 600mila euro saranno realizzati sistemi antistrascico distribuiti lungo il tratto di mare tra Capo Circeo e Terracina.

Il secondo progetto, del valore di 124.971,00 euro, prevede la riqualificazione energetica dell’edificio comunale nell’area portuale, destinato a diventare la futura “stanza del mare”. “Uno spazio pensato per la divulgazione ambientale, aperto a studenti, residenti e visitatori, che racconterà gli ecosistemi costieri attraverso strumenti innovativi e tecnologie sostenibili. L’intervento introduce sistemi a basso consumo, tegole fotovoltaiche e una gestione intelligente degli impianti, trasformando l’edificio in un esempio concreto di efficienza e responsabilità ambientale”, spoiegano dal Comune costiero che beneficerà dei due finanziamenti.

«L’approvazione di questi progetti riconosce il valore del lavoro portato avanti dal Parco Nazionale del Circeo e rafforza una collaborazione che per noi è centrale. Sono interventi che tutelano il nostro mare, proteggono gli habitat più fragili e investono sulla conoscenza: è la direzione che vogliamo continuare a seguire – commenta la Sindaca Monia Di Cosimo – La sostenibilità non è uno slogan, ma una scelta quotidiana. Con questi interventi costruiamo un modello di crescita che rispetta il territorio e lo prepara alle sfide ambientali dei prossimi anni.»