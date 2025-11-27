Due bollini rosa al Santa Maria Goretti di Latina per il biennio 2026-202

LATINA – Sono due i Bollini Rosa ricevuti dall’Ospedale Santa Maria Goretti per il biennio 2026-2027. Un riconoscimento per l’impegno coltivato nella promozione della medicina di genere e nell’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili e delle malattie trasversali a uomini e donne. Il riconoscimento è arrivato dalla Fondazione Onda ETS, durante la cerimonia tenutasi oggi del nuovo network degli ospedali bollino rosa tenutasi a Roma, presso il Ministero della Salute. Il Santa Maria Goretti è stato così confermato, grazie ai percorsi clinici sviluppati in ottica di genere dall’ASL di Latina. Gli ospedali della rete dei Bollini Rosa potranno partecipare alle iniziative nazionali promosse da Onda, offrendo servizi gratuiti alla popolazione tramite open day, open week e open weekend. Soddisfatta del riconoscimento anche la dottoressa Sabrina Cenciarelli, direttrice generale dell’ASL di Latina, che così ha commentato questo traguardo in una nota: “i due Bollini Rosa rappresentano un’importante attestazione dell’impegno della nostra Azienda Sanitaria nella medicina di genere e nei percorsi di cura trasversali e un incoraggiamento a proseguire nell’offerta di servizi di qualità, attenti alle esigenze di donne e uomini, con percorsi sempre più inclusivi”.