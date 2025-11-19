Concerti d’Autunno del Campus, c’è il pianista Paolo Navarra

LATINA – Proseguono con il pianista Paolo Navarra i Concerti d’Autunno del Campus 2025. Il prossimo appuntamento è programmato per venerdì 21 novembre, alle 18, presso lo storico Circolo Cittadino Sante Palumbo di Latina.
Singolare l’apertura del programma: Navarra propone “Novelettes” (c.1927-1959), del compositore e pianista francese Francis Poulenc; una serie di tre composizioni per pianoforte che rappresentano l’equilibrio tra leggerezza e raffinata profondità tipico del compositore.
A seguire, una Suite per pianoforte tra le più evocative dell’impressionista per antonomasia, il francese Claude Debussy: Estampes (c.1903). I tre brani, Pagodes, La soirée dans Grenade, Jardins sous la pluie invitano al viaggio tra paesaggi orientali, spagnoli e immaginifici grazie a prodigiosi virtuosismi sonori. È nota la battuta di Debussy quando annunciò il titolo delle Estampes: «Quando uno non può pagarsi un viaggio, bisogna immaginarlo con la fantasia».
Per concludere, la monumentale Sonata op. 58 di Frédéric Chopin (1844), che rappresenta una delle sue opere pianistiche più complesse e mature, confermando il polacco non solo come poeta del pianoforte, ma anche come architetto sonoro di straordinaria modernità.
Allievo di Elissò Virsaladze presso la Scuola di Musica di Fiesole, Paolo Navarra è stato premiato in concorsi nazionali e internazionali, tra i quali il Premio Riccardo Cerocchi (edizione 2022).
Biglietto: Intero 10€; Ridotto 7€
Info e prenotazioni:
via WhatsApp al 329 7540544
oppure via e-mail a biglietteria@campusmusica.it
Info al link https://www.campusmusica.it/concerti-d-autunno-campus…/