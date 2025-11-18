Il consigliere regionale di Cisterna Vittorio Sambucci è il nuovo presidente della commissione Attività produttive

LATINA – Vittorio Sambucci, del gruppo Fratelli d’Italia, è il nuovo presidente della commissione Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione del Consiglio regionale. Sostituisce il dimissionario Enrico Tiero, anche lui Fdi, ai domiciliari in un’inchiesta della Procura della Repubblica di Latina.

E’ stato eletto con cinque voti, due le schede bianche. “Ringrazio tutti per questo incarico – ha dichiarato subito dopo – spero di poter essere un valore aggiunto e di lavorare con spirito di collaborazione”. Marietta Tidei (Iv) ha espresso i suoi auguri “per il lavoro ci attende in questa importante commissione, a partire dalla nuova legge sul Consorzio industriale che speriamo arrivi presto”.

Sambucci, 51 anni, eletto nella lista provinciale di Latina, è un imprenditore agricolo, è stato consigliere comunale e vicesindaco di Cisterna di Latina.