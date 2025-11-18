Si fingono Carabinieri e truffano un’anziana di Maenza, tre denunce

LATINA – Nuovo caso della truffa del Finto Carabiniere. A Maenza denunciati in concorso a Maenza tre cittadini italiani, residenti in Campania, per il reato di truffa aggravata ai danni di una persona anziana. Era lo scorso maggio quando i tre hanno contattato un’anziana signora 72enne di Maenza su rete fissa, fingendosi quali appartenenti all’Arma dei Carabinieri, richiedendo denaro contante per il nipote che era fermo in caserma e, dopo essersi presentati a casa della donna si sono fatti consegnare 1.700 € e vari monili in oro. La signora ha poi presentato denuncia e così i Carabinieri hanno avviato un’indagine che ha permesso di identificare i tre cittadini campani, grazie all’attività di analisi condotta con il supporto di personale specializzato del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Latina.