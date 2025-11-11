Noi Moderati, l’On. Maurizio Lupi a Terracina per il congresso comunale

TERRACINA – Giovedì 13 novembre (alle 17), la Sala Convegni dell’Hotel L’Approdo di Terracina ospiterà il Congresso Comunale di Noi Moderati, alla presenza dell’On. Maurizio Lupi, presidente nazionale del movimento, del coordinatore regionale On. Marco Di Stefano e del Consigliere Regionale Nazzareno Neri.

L’appuntamento arriva in un momento delicato per la città, segnata da una profonda crisi amministrativa. Il centrodestra è frammentato, le deleghe agli assessori sono state azzerate e il clima politico è sempre più teso. In questo contesto, Noi Moderati vuole farsi portatore di una proposta intorno alla quale chiamare a raccolta esperienze politiche e civismo attivo che non si riconoscono nell’attuale sistema.

“A Terracina, come a Latina – afferma il coordinatore provinciale del partito, avv. Alessandro Paletta – stiamo assistendo a una crisi del centrodestra pontino che non è solo amministrativa, ma culturale e politica. Noi Moderati non intende restare a guardare. Diventa indispensabile proporre in tutte le realtà locali un progetto che sia caratterizzato da un profondo senso di responsabilità, coerenza e competenza. Il Congresso comunale di Terracina sarà il punto di partenza per costruire una proposta seria, che parli ai cittadini e che dica basta ai personalismi e ai giochi di potere”.

“La nostra città merita molto di più di amministrazioni che non decidono e bloccano lo sviluppo socio economico del territorio – afferma il coordinatore comunale, Avv. Massimo D’Ambrosio. Il Congresso comunale di giovedì servirà a lanciare il messaggio che Noi Moderati c’è e vuole lavorare a una proposta seria, concreta e partecipata”.

Il Congresso di Terracina è il primo di una serie in programma nelle prossime settimane nei comuni della provincia.