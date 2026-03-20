La Asl apre a Cisterna l’Ambulatorio di Terapia del dolore

CISTERNA – Dopo l’attivazione a Latina e nel sud Pontino, anche a Cisterna sarà aperto l’ambulatorio della Terapia del Dolore acuto e cronico, non oncologico. La data prevista è il 10 aprile e il servizio sarà fruibile presso il poliambulatorio cittadino il secondo e quarto venerdì del mese, dalle ore 9 alle 12.30.

Obiettivo, “rispondere ad una crescente necessità di assistenza sempre più mirata sul dolore, che incide profondamente sulla qualità della vita”, spiega in una nota la Asl di Latina. Al Santa Maria Goretti, l’ambulatorio per la Terapia del Dolore è stato attivato a febbraio, mentre al “Dono Svizzero” di Formia è operativo l’ambulatorio per la valutazione e la prescrizione della cannabis terapeutica, servizio che era assente sul territorio provinciale.

«Apprendiamo con soddisfazione l’attivazione di un ambulatorio per la terapia del dolore acuto e cronico. Prosegue quindi l’implementazione dei servizi socio sanitari per la nostra comunità, grazie all’importante lavoro svolto dalla Direzione della Asl di Latina, dichiara il sindaco di Cisterna Valentino Mantini – Una nuova importante attività che rafforza ulteriormente i servizi di prossimità sul territorio e facilita la presa in carico del dolore acuto e cronico attraverso un approccio multidisciplinare che coinvolge le strutture sanitarie presenti nella nostra comunità».